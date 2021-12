Depois de uma entrevista onde abriu o coração e conversou sobre a sua carreira - em especial o mais recente projeto, a novela 'Amor Amor' - e a família, o seu maior foco, Ricardo Raposo falou também sobre o Natal com o Fama ao Minuto.

Questionado sobre as recordações e 'tradições', o ator lembrou, sobretudo, os Natais passados com "muita gente".

"Na minha infância sempre passamos o Natal com muita gente. Os meus pais sempre reuniram na nossa casa, no Cartaxo, toda a gente possível e imaginável. Até pessoas que não eram da família, aqueles amigos que não tinham com quem passar acabavam por cair lá na nossa casa, no Natal", recordou.

"Os meus pais sempre tiveram essa facilidade até por causa das festas que faziam com toda a gente, família e amigos, às vezes mensalmente com 100 pessoas ou mais. O Natal era outra festa e era a família toda, de todos os lados, e as pessoas sabiam que estavam seguras lá na nossa casa. E gostavam muito de ir passar o Natal connosco", acrescentou, confessando que continua "com essa ideia, de que o Natal é uma maravilha".

"Às vezes não é tão maravilhosa quanto isso, mas podemos estar dez pessoas que estamos sempre unidos. Mas continuo com esperança que um dia vou ter a minha casa e vou convidar toda a gente. Tenho sempre essa ideia transportada pelos meus pais", confessou.

Sobre o Natal deste ano, Ricardo Raposo contou que celebrar esta época natalícia "é sempre uma coisa tão natural que não costumam fazer grandes planos". "O ideal é estarmos todos juntos, isso é óbvio", afirmou.

E no que diz respeito à ementa, o que nunca falta? "Na nossa família é bacalhau porque os nossos avós são fanáticos – o meu avô era fanático e a minha avó ainda é fanática por bacalhau, é uma coisa que sempre fizeram muito bem e vários tipos de bacalhau. E a roupa velha. Como a minha avó tem criação, costumam fazer também peru", partilhou.

Leia Também: Ricardo Raposo lança projeto apesar do "luto por um elemento, e sua mãe"