No dia 27 de janeiro, na próxima semana, estreia o novo reality show de Georgina Rodríguez na Netflix. Foi precisamente sobre o programa que a namorada de Cristiano Ronaldo esteve a falar durante uma entrevista que deu ao jornal El País.

Nesta conversa, Georgina destacou a importância de CR7 na sua vida, notando que o jogador lhe deu todo o apoio nesta aventura televisiva.

"Diria que é a pessoa mais influente na vida de Ronaldo", questionaram. "Quando te apaixonas por uma pessoa e tudo que fazem juntos é sempre tão positivo, claro que confias. Mas depende para quê. Na esfera familiar, obviamente ele leva a minha opinião muito a sério. No futebol e nos negócios, não. Mas no final, em qualquer caso, a opinião cabe a cada um", respondeu Georgina.

Perguntou-se ainda a Georgina se as suas conquistas eram fruto da sorte, do amor ou da ambição, ao que esta respondeu: "Profissionalmente considero-me uma pessoa ambiciosa, porque no fundo a ambição é também o que te faz querer fazer tudo na perfeição e que tudo corra bem. Mas na minha vida pessoal, não. O Cristiano é um jogador de futebol, o melhor do mundo, que está muito bem financeiramente porque teve cabeça e fez bons negócios, além de ser um homem lindo e perfeito. Mas foi uma coincidência".

Por fim, referiu: "Sou uma pessoa muito positiva, mais do que ambiciosa ou calculista. A vida é muito mais simples do que isso e no final acho que as coisas correm-me bem porque não ajo com inveja, ganância ou maldade. Então, se tiveres sorte, a estrada levar-te-á a lugares. Mas é claro que estou feliz e que me sinto muito realizada".

