Bruce Willis foi visto a jogar basquetebol com alguns amigos em casa, num vídeo que a mulher do ator, Emma Heming, publicou no Instagram esta segunda-feira.

As imagens chegam meses depois de ter sido anunciado o fim da carreira do ator, de 67 anos, que foi diagnosticado com afasia.

No vídeo, que pode ver na galeria, Bruce Willis aparece com uma camisola de manga comprida, calças e boné azul.

Leia Também: Demi Moore recorda memória com Bruce Willis e a mulher deste reage