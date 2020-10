Foi através do Instagram que a mulher do ator Frankie Muniz, Paige Price, revelou ao mundo o sexo do bebé.

O casal prepara-se para ser pai pela primeira vez... de um menino.

Semanas após terem anunciado que estavam à espera de um bebé, Paige disse na rede social: "MENINO! Em março de 2021".

Veja o momento na publicação abaixo:

Leia Também: Ator Frankie Muniz, de 'Malcolm in the Middle', vai ser pai