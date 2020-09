Frankie Muniz, de 'Malcolm in the Middle', e a mulher, Paige Price, anunciaram, este sábado, que vão ser pais do primeiro filho em comum num vídeo que publicaram no YouTube.

"Nós últimos quatro anos e meio, eu e a Paige vivemos tantas coisas incríveis juntos. Viajamos pelo mundo, vivenciamos todas essas oportunidades únicas na vida. Embora ainda acreditemos que são os pequenos momentos entre os grandes que te fazem sentir mais feliz, nada se compara a ouvir os batimentos cardíacos do nosso filho", disse Muniz.

"Sentimos como se estivéssemos a viver e a experienciar um milagre da vida real pela primeira vez", acrescentou.

Por sua vez, a futura mamã destacou: "Quando descobrimos que estávamos grávidos, acho que ambos não estávamos a acreditar. Sabíamos que queríamos isto, mas disseram-nos que as nossas chances não eram grandes. A dificuldade de ir a todas as consultas fez-me sentir cada vez menos como uma mulher".

"Estou feliz por dizer que vencemos as probabilidades e estamos oficialmente nas 15 semanas de vida e a contar", anunciou de seguida.

"Estamos ambos muito animados com o futuro e mal podemos esperar para conhecer o nosso filhos", concluiu Muniz.

