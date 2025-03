Taylour Paige prepara-se para ser mãe pela primeira vez, fruto da relação com o estilista Rivington Angulo.

A atriz marcou presença no Essence Black Women In Hollywood Awards, no passado mês de fevereiro, e um vídeo de um fotógrafo, Joshua Williams, gravado nesse dia ficou agora em destaque na imprensa internacional.

Nas imagens, que pode ver na publicação abaixo, a estrela de 'Magazine Dreams' pode ser vista com uma já grande barriga de grávida à conversa com Meagan Good e o marido da mesma, Jonathan Majors.

