Maria Luís, mulher de Luís Miguel Fernandes, mais conhecido como Pizzi, recorreu esta terça-feira, dia 8, à sua conta oficial de Instagram para reagir à saída do marido do Benfica. O jogador foi hoje apresentado como novo reforço do Basaksehir, por empréstimo do clube da Luz.

"Esta foi, é e será sempre a nossa casa", lê-se num conjunto de imagens que marcam momentos do casal e dos dois filhos de ambos relacionados com as vivências e a paixão pelo clube.

"Oito anos e dois filhos depois… A ti, Pizzi, voltar a dizer-te o orgulho imenso que tenho em ti, em tudo que és e em todas as tuas atitudes. Sou muito suspeita, mas duvido que haja muitas pessoas boas como tu. Quem te conhece sabe e o resto? O resto é resto", começa por declarar.

"O silêncio até aqui mantido, mantenho, por respeito a ti e ao nosso Benfica. Mereces tudo de bom que a vida tem para te dar e nós estaremos sempre aqui a aplaudir", afiança, deixando por fim o que aparenta ser um recado a todos os que criticaram o jogador nos últimos meses.

"Como Benfiquista desde que me lembro de ser gente, apenas digo, mais amor pelos nossos, pelos que sentem como nós e dão tudo pelo nosso clube. Obrigada por tudo", termina.

