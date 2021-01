Anna Westerlund fez uma publicação na sua conta de Instagram na qual, em tom de desabafo, revela uma das coisas que a ajudou a superar a morte do marido, Pedro Lima: as caminhadas.

"Depois do Pedro morrer comecei a caminhar, acompanhada ou sozinha as caminhadas tornaram-se momentos indispensáveis na minha vida", notou.

"A caminhar clarifico ideias, intensifico emoções, respondo a perguntas e procuro paz e força", nota.

Entretanto partilha uma descoberta que fez esta semana: "Quando me senti mais tranquila resolvi voltar para trás e fazer o mesmo caminho mas de regresso, que é mais duro a subir, talvez por isso o tenha sempre evitado. E o que descobri? Que o caminho ao contrário é um dos caminhos de Santiago. Nunca teria visto as setas senão tivesse escolhido fazer o caminho mais duro de regresso".

Por fim deixa uma nota: "Antes que venham as críticas, caminho onde há zero pessoas e sim são essências para o meu bem estar mental. Egoísta? Talvez. Mas quando o nosso egoísmo não colide com a liberdade dos outros e é em consciência com o que se está a passar é altruísmo para com a nossa alma".

Leia Também: Mulher de Pedro Lima de coração cheio após entrevista de filho do ator