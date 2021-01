Esta segunda-feira, dia 4, foi transmitida uma conversa de Júlia Pinheiro com João Francisco, filho de Pedro Lima e Lúcia Piloto.

Revelando-se visivelmente orgulhosa do enteado, Anna Westerlund, mulher do ator, fez questão de elogiar a coragem do jovem e a importância de se falar acerca da saúde mental.

"O João Francisco deu hoje uma entrevista à Júlia Pinheiro. Para mim tudo aconteceu ontem e não tenho para já força nem para falar nem para ver a sua entrevista. Mas não preciso de ver para saber que ele é um miúdo do caraças, e que vale a pena ouvir porque é urgente falar de saúde mental!", escreveu na sua conta de Instagram.

"Pedro temos uns filhos para lá do maravilhoso. Cada um deles tem sido um exemplo gigante de coragem e amor", completou.

Note-se que em comum Anna e Pedro tiveram quatro filhos - Emma, de 15 anos, Mia, de 12, Max, de nove, e Clara, de quatro.

Leia Também: Filho de Pedro Lima fala da morte do pai: "É um trauma muito forte"