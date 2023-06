João Paulo Sousa marcou presença na quinta-feira, 1 de junho, no programa 'Júlia', onde pela primeira vez falou sobre o enorme susto que a sua família viveu aquando do nascimento do primeiro filho.

"É maravilhoso e é o melhor da vida, e também é, mas também tem as partes desafiantes", começou por notar, referindo-se ao nascimento de um filho.

Para a família do apresentador, nem tudo correu como planeado e o choque de realidade ainda hoje é difícil de digerir.

"Ia com esta ideia na cabeça, vamos ali só buscar o nosso filho e depois voltamos para casa e vamos ser felizes todos. Foi esta a ideia com que fomos... E não foi assim", contou.

Adriana entrou no hospital para ter o bebé, a 25 de fevereiro deste ano, e só depois se percebeu que estava com pré-eclâmpsia, uma complicação da gravidez que "pode ser perigosíssima e colocar a mãe em risco de vida".

"Descobrimos isto tudo no momento em que lá chegámos", disse, explicando que se seguiram "mais de 12 horas muito desgastantes" até Leonardo nascer.

Após o parto, Adriana teve outra complicação, síndrome de hellp, "que é uma falência dos rins", o que a fez sair dali diretamente para os cuidados intensivos - onde esteve quatro dias.

João Paulo Sousa, contou, chegou às 03h00 da manhã ao quarto com o bebé, sozinho, e a saber que a mulher estava ainda a correr riscos.

O comunicador descreve a experiência como "o grande abanão" da sua vida e assegura que tanto ele quanto a mulher continuam ainda "a recuperar do susto".

Assista aqui ao testemunho completo.

