A propósito do Dia da Criança, que hoje é celebrado, João Paulo Sousa 'derreteu' os seguidores da sua página de Instagram com um ternurento vídeo que partilhou com o filho, o bebé Leonardo.

"Cheguei à conclusão que o Leornadinho não gosta da minha barba. Quando lhe dou beijinhos não gosta e portanto decidi tirar a barba, ou parte dela, e vamos lá fazer o teste 'beijinhos' com menos barba", afirmou, antes de dar beijocas ao menino.

Na legenda da publicação, acrescentou: "Encho o Leonardo de beijos todos os dias! Mas hoje decidi fazer um teste… Feliz dia da Criança".

Ora veja:

Recorde-se que Leonardo é fruto da relação do apresentador com Adriana Gomes.