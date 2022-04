Mulher de Hugh Jackman, Deborra-Lee Furness, reagiu de bom humor aos rumores de longa data de que o ator é homossexual.

Deborra-Lee, de 66 anos, que é casada com Hugh Jackman desde 1996, disse podcast 'Not an Overnight Success': "Se ele fosse gay, podia ser gay! Não precisava de se esconder no armário e estaria a namorar com o Brad Pitt, ou qualquer outra pessoa".

Antes de terminar, descartou ainda: "Não é que o Brad seja gay, mas percebem o que estou a dizer. É tão estúpido, e as pessoas perpetuam coisas estúpidas e é chato".

Leia Também: Celebridades unem-se nas redes sociais para apoiar povo ucraniano