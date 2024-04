A noite de quinta-feira, 18 de abril, não correu bem ao Benfica. O jogo contra o Olympique de Marselha terminou com uma vitória dos franceses por 1-0, o que deixou a eliminatória empatada (os encarnados venceram a primeira mão por 2-1). A partida seguiu para prolongamento, mas acabou por ser decidida apenas nos penáltis, onde as águias foram eliminadas.

Dí María falhou o primeiro, e apesar das fortes criticas que recebeu, teve o apoio de alguém muito especial: A mulher, Jorgelina Cardoso.

No Instagram, a companheira do argentino publicou um texto no qual mostrou estar ao lado de Dí María neste momento menos positivo.

"Hoje perdeste, como acontece tantas vezes, eu aplaudo-te de pé pela força que tens sempre de seguir em frente (...). Há uma semana, os mesmos que gritaram o teu golo, hoje criticam-te. Sem esse golo hoje não teriam podido ir aos penáltis. (...) Continua a fazer o que gostas sem que nada nem ninguém apague a tua luz. Esta história já a viveste, já sabes como responder", escreveu, uma mensagem carinhosa deixada nas stories, que o argentino agradeceu.



© Instagram

"Obrigada, amor. Sei que tenho sempre o teu ombro. E como disseste, esta história já a vivemos muitas vezes. Agora é preciso levantar-me e voltar a tentar. Amo-te muito", declarou Dí María.

© Instagram