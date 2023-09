Bijou Phillips, mulher de Danny Masterson, pediu o divórcio no início desta semana, uma notícia que só foi conhecida já ao final da noite desta terça-feira.

Esta decisão foi tomada menos de duas semanas depois de o ator ter sido acusado de crimes de violação e abuso sexual, enfrentando agora a possibilidade de ser condenado a uma pena de entre 30 anos a perpétua.

De acordo com a TMZ, o pedido foi feito num tribunal da Califórnia esta segunda-feira, dia 18.

O casal de atores disse o 'sim' em 2011 e tem uma filha em comum, Fianna, de nove anos. Nos documentos do divórcio constará que a mãe pediu a custódia total da filha e que os bens do agora ex-casal fossem separados, dado não existir nenhum acordo pré-nupcial. No motivo do divórcio, a atriz alegou "diferenças irreconciliáveis".

O advogado de Bijou falou com a revista People anunciando a intenção da atriz de terminar o casamento. "A Sra. Phillips decidiu pedir o divórcio do seu marido durante este período infeliz. A sua prioridade continua a ser a sua filha", disse o advogado de Phillips, Peter A. Lauzon.

"Este período tem sido inimaginavelmente difícil para o casamento e a família. O Sr. Masterson sempre esteve presente para a Sra. Phillips durante os momentos mais difíceis da sua vida. A Sra. Phillips reconhece que o Sr. Masterson é um pai maravilhoso para a sua filha", conclui.

