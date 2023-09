Uma mulher deu à luz durante um concerto de 50 Cent, como apurou o Page Six. Aconteceu em Washington.

Fontes relataram que os profissionais de saúde que estavam no local ajudaram uma mulher que estava a entrar em trabalho de parto, já numa fase muito avançada.

Ao aperceberem-se do sucedido, terão sido criadas as condições possíveis para a mulher dar à luz. "A menina nasceu no local", contaram, acrescentado ainda que depois "a mãe e a criança foram transportadas para o hospital". "Todos estão bem", afirmaram ainda.

