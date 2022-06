Foi há dois anos que o programa 'Domingão' estreou na SIC. Um formato que conta com a dupla Emanuel e Luciana Abreu - que têm viajado pelo país num camião -, juntamente com os apresentadores João Baião, Débora Monteiro, João Paulo Sousa, Raquel Tavares e Fernando Rocha.

No Instagram, o cantor Emanuel fez questão de assinalar a data. "Muitas alegrias e gratidão, é o que retiro deste percurso. Tem sido um prazer enorme criar memórias perto de uma equipa tão determinada, dedicada e unida quanto a que formámos neste camião. Muito grato por estes dois anos com 'a melhor equipa', como lhes costumo chamar", começou por dizer.

"Parabéns também à restante equipa em estúdio! Todos os sorrisos e comoções que proporcionamos de norte a sul não têm preço e tudo faz sentido para proporcionar alegria aos portugueses! Obrigado", escreveu.

Mas não ficou por aqui e numa outra publicação acrescentou: "Um projeto que começou com um sonho em dois anos conquistou corações, famílias e um país inteiro… Continuamos unidos num só coração, partilhando uma harmonia que com o passar do tempo só se tem vindo a fortalecer. Obrigado por continuarem desse lado. Parabéns a todos que seguem nesta viagem do camião".

