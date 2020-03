Afastada dos pais por causa da pandemia do novo coronavírus, Fátima Lopes usou a sua conta de Instagram para mostrar aos seguidores como festejou o Dia do Pai, que se marca hoje, dia 19 de março.

"Sempre celebrei o Dia do Pai com o meu pai. Mas sempre concordámos os dois que não precisávamos deste dia no calendário para demonstrarmos o amor que sentimos um pelo outro", começa por referir.

"Fazemos sempre um jantar na casa dos meus pais, mas este ano ficou adiado para quando nos reencontrarmos. Nesse dia será de novo, Dia do Pai. Para que a data seja assinalada hoje, fiz um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Nunca o faço, mas estes são tempos de mudança", completa.

