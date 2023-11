A entrevista no 'Conta-me', da TVI, foi com Mickael Carreira. Manuel Luís Goucha deslocou-se até à casa do cantor para uma conversa com muitas gargalhadas e, também, fortes emoções.

Durante a entrevista, que foi para o ar este sábado, dia 25 de novembro, o artista acabou por falar da irmã, Sara Carreira, que morreu a 5 de dezembro de 2020, aos 21 anos, vítima de um acidente de carro.

Mickael Carreira estava a contar que um dos temas que escreveu para este novo disco foi depois de ter discutido com a companheira, Laura Figueiredo, levando o apresentador a perguntar se prefere resolver logo as zangas ou deixar para depois.

"Acho que é importante [não deixar para o dia seguinte]. Aprendi isso com a vida. Infelizmente não sabes o dia de amanhã, e faço isso cada vez mais. Tanto com os meus pais, com o meu irmão, com a Laura, com os meus filhos, de aproveitar o momento e não deixar coisas por dizer. Tento, pelo menos. Há sempre coisas que ficam por dizer", partilhou, reconhecendo que começou a pensar desta forma depois da partida de Sara Carreira, tendo ficado "muitas coisas por dizer".

Dezembro vai ser sempre um mês marcante para a família Carreira, porque se por um lado é a época natalícia, também assinalam a morte de Sara. Sobre a partida da irmã, confessou: "Ainda hoje tenho dificuldade em aceitar e acreditar que tudo isso é verdade, e tento não falar demasiado sobre isso - faz-me bem não falar muito. Uma das coisas que me deixa super feliz é, por exemplo, a Beatriz falar imensas vezes sobre a Sara e canta a música dela".

E ver a menina falar da tia, admite, "por um lado parte-lhe o coração porque relembra que realmente é verdade, mas por outro lado deixa-o feliz saber que ela marcou a Beatriz".

Além de Beatriz, de seis anos, Mickael Carreira é também pai de Gabriel, que nasceu em julho, também fruto da relação com Laura Figueiredo. Apesar de o menino não ter conhecido a tia Sara, vão fazer questão de partilhar as memórias que guardam com ela.