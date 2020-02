Amber Rose diz que a morte de Kobe Bryant acabou por inspirá-la a tatuar o nome dos filhos na testa. Á empresária, de 36 anos, foi vista com duas novas marcas na pele em homenagem aos pequenos Sebastian e Slash.

Agora, Amber explicou que a escolha da tatuagem foi decidida após a morte do ex-basquetebolista - que partiu no dia 26 de janeiro, após a queda do helicóptero onde seguia com a filha, Gianna, de 13 anos, e outros tripulantes.

A figura pública contou que o trágico acidente a fez "refletir" na sua própria vida.

Mas Kobe não foi a sua única inspiração. "Pensei no meu pai que teve cancro aos 40 anos, acabou por conseguir vencer e está bem agora, mas quase morreu. E eu tenho 36 anos... e queria esta tatuagem há algum tempo... a vida é tão curta, apenas faça-a, apenas viva a vida sem arrependimentos", partilhou ainda. "Foi assim que me senti e estou feliz por tê-la feito", acrescentou à Fox Soul TV.

Leia Também: Amber Rose tatua os nomes dos filhos... na testa