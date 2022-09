O casal, que estava no Reino Unido quando a rainha morreu na quinta-feira, juntou-se ao irmão de Harry, William, e à sua esposa, Catherine, no Castelo de Windsor, no sábado. Foi a primeira aparição pública dos quatro juntos desde 2020.

Vestidos de preto, os quatro observaram as flores deixadas pelos súbditos a propósito da morte da rainha, e cumprimentaram o público, sem transparecer o estado da relação entre os casais. Mas a decisão de aparecerem juntos diante das câmaras sugeriu um avanço na reconciliação.

Segundo a imprensa especializada em realeza britânica, William, o herdeiro do trono, reaproximou-se o irmão, que critica a família desde que abandonou os deveres reais. Dois dias antes, a situação era bem diferente: Harry, 37 anos, chegou sozinho num veículo a Balmoral, na Escócia, pouco depois da morte da rainha. William e outros familiares, exceto Kate, chegaram antes num único carro.

Richard Fitzwilliams, especialista em realeza, disse na quinta-feira que o facto de os irmãos chegarem separadamente mostra que estão "afastados". Harry e Meghan são vistos como causa de "muitos danos à família real nos últimos meses" com os seus comentários, acrescentou.

Caminhos diferentes

Após a morte de Diana, a mãe dos príncipes, num acidente de viação em Paris em 1997, os irmãos comoveram o mundo ao caminharem atrás do seu caixão no cortejo fúnebre. William tinha 15 anos e Harry apenas 12.

Como adultos, eles pareciam muito próximos e essa imagem manteve-se depois de William se casar com a sua namorada de longa data, Kate Middleton, em 2011. Mas após o casamento de Harry em 2018 com a atriz norte-americana Meghan Markle o relacionamento começou a estremecer.

Harry disse numa entrevista de 2019 que ele e o seu irmão estavam a seguir “caminhos diferentes”. Um ano depois, ele e Meghan anunciaram a sua mudança para os Estados Unidos.

Numa entrevista explosiva do casal a Oprah Winfrey, em março de 2021, Meghan garantiu que Catherine a fez chorar. Eles também alegaram que um membro da realeza, que não identificaram, especulou sobre a cor da pele do futuro filho do casal, já que Meghan é afrodescendente.

William reagiu dizendo que a família real "não é nada" racista. As relações entre os irmãos estavam claramente distantes quando eles se encontraram novamente no ano passado para inaugurar uma estátua da sua mãe. Também não se encontraram para o Jubileu de Platina da Rainha em junho.

Recentemente, Meghan disse à revista The Cut que agora se sente "livre" para contar a sua própria história, que alguns viram como uma ameaça disfarçada à monarquia.