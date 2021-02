Morreu a atriz Trisha Noble, da saga 'Star Wars'. A artista perdeu a vida no passado dia 23 de janeiro, mas a notícia apenas ganhou destaque na imprensa internacional esta madrugada.

Noble morreu aos 77 anos com mesotelioma, adiantou o Daily Mail.

Patricia Ann Ruth Noble nasceu na Austrália e estreou-se na televisão no programa 'Bandstand'. Também no universo da música deu cartas, ficando agora recordada como uma das estrelas pop do Reino Unido na década de 60.

