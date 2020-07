Morreu Phil Ashley, o teclista da banda Kiss. Tinha 65 anos. A família confirmou o falecimento através de um comunicado no qual referiu: "Estamos de coração partido pela morte de Philip Ashley. Um pai amado, marido e companheiro, um amigo maravilhoso e um músico apaixonado e talentoso".

A causa da morte do músico, que também trabalhou com Mick Jagger, Aerosmith e Jeff Beck, não foi revelada.

Paul Stanley, líder dos Kiss, fez uma homenagem a Paul nas redes sociais. "O meu querido amigo Phil Ashley morreu de repente. Ele não era de tretas, era uma alma generosa e atenciosa com quem partilhou muitas horas a falar do valor da vida, família e música. Os momentos que não vamos ter deixam-me com um vazio", lamentou.

