O baterista dos Roxette, Pelle Alsing, morreu aos 60 anos de idade, adianta a imprensa internacional. A notícia foi confirmada pelo guitarrista e cantor Per Gessle, no website oficial da banda, este domingo, dia 20.

"É com tristeza que informo que o nosso amado Pelle Alsing morreu", lê-se.

"Ele foi não só um baterista incrível e criativo que nos ajudou a criar os Rox desde o primeiro dia, como também o melhor amigo que se pode imaginar, um homem amável e generoso com o maior coração", acrescenta-se.

"Era sempre muito divertido estar com ele, era aquele com um enorme sorriso no rosto, aquele que te apoiava quando tinhas dúvidas. A sua falta será muito sentida, muito mais do que as palavras possam expressar. Todo o meu amor vai para a mulher, família e amigos", completa.

Importa notar que a causa da morte ainda não foi revelada.

Alsing fez parte dos Roxette entre 1980 e 2010.

