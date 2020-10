Paul Matters, antigo baixista dos AC/DC, morreu esta quinta-feira, dia 15. A notícia foi confirmada nas redes sociais por amigos do músico, sendo que permanecem por revelar as causas da morte.

O baixista entrou para a banda de rock em 1975, depois do álbum de estreia, 'High Voltage', tendo saído do grupo por imposição do vocalista, Bon Scott. Foi então substituído por Mark Evans.

Rod Wescombe afirmou-se "chocado e triste" com a perda.

O biógrafo da banda, Jesse Fink, também homenageou o músico na rede social Twitter. "Descansa bem paz, companheiro", escreveu.

