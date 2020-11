Isis Valverde publicou nas suas redes sociais uma sentida homenagem ao seu sogro, Marcos Resende. O pianista, pai de André Resende, morreu recentemente depois de uma batalha contra o cancro.

"Que Deus conforte o coração de todos vocês. Marcos, foi um enorme prazer conhecer-te. Sogro, puro talento", lamentou Isis.

No perfil de Instagram do músico, a família deu pormenores sobre as cerimónias fúnebres - que vão realizar-se em Lisboa, uma vez que o músico vivia em Portugal.

"Hoje o show do Marcos Resende será no céu. Hoje teremos uma missa na Igreja da Encarnação no Chiado às 19h, e amanhã a cerimónia de partida nos Olivais as 10:20", pode ler-se na publicação.

Eis abaixo uma das partilhas onde Isis realçava o talento do sogro:

