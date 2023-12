David Leland morreu no passado domingo, dia 24 de dezembro, aos 82 anos. A informação foi divulgada esta quarta-feira, através de um comunicado escrito pela agência que representava o realizador norte-americano.

"Ele deixa a esposa, Sabrina, as quatro filhas, o filho e seis netos… todos aqueles que ele amava quase tanto quanto o clube de futebol Arsenal", pode ler-se na nota da Casarotto Ramsay and Associates.

No currículo de Leland destaca-se o premiado filme 'Era Bom Que Estivesses Aqui', de 1987.

Vários atores populares já reagiram à morte do realizador. Liam Neeson, que trabalhou com Leland no filme 'Luta Decisiva', de 1990, revelou que formou um "um vínculo estreito" com o realizador, que considera ser seu amigo. "Vejo-te mais adiante", acrescentou, citado pelo The Guardin

Já Tim Roth referiu que David Leland foi importante no início da sua carreira e diz mesmo que o amigo lhe mudou a vida.

Leia Também: Mulher de Bruce Willis declara-se ao ator em dia especial: "16 anos"