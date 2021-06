Morreu o realizador Buddy Van Horn, aos 92 anos, também conhecido por ter sido duplo de Clint Eastwood.

Van Horn morreu no dia 11 de maio, de acordo com o obituário publicado no Los Angeles Times, cita a People.

Buddy começou a trabalhar com Clint Eastwood, como seu duplo, em 1967, e trabalhou em dezenas de filmes ao longo de 44 anos, incluindo o 'O Pistoleiro do Diabo' (de 1973) e 'Na Linha de Fogo' (de 1993).

