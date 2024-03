Morreu o produtor de Hollywood Sean Stone, na terça-feira, dia 5 de março, no Hospital Universitário Robert Wood Johnson, em New Brunswick, Nova Jersey, como informou a família ao The Hollywood Reporter. Tinha 31 anos.

A notícia chega depois de ter sido diagnosticado com cancro neuroendócrino do cólon em julho do ano passado.

Sean Stone trabalhou em filmes de ação protagonizados por estrelas como Bruce Willis (em 'Wire Room') ou Mel Gibson (em 'Hot Seat').

Sean Stone deixa os pais, David e Ileen, os irmãos, Ashley, Justin, Michael, Mallory e Brian e as sobrinhas Ella e Sloane.

Leia Também: "Terá morrido de desgosto com a morte precoce de um dos filhos"