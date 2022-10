Morreu o pai de Dina Aguiar. A jornalista tornou pública a notícia através da sua conta oficial de Facebook, local onde prestou uma sentida homenagem ao progenitor.

"Este portão deu cabo do meu pai. Resistiu uns meses porque amava viver. Mas as sequelas foram mais fortes e partiu hoje", começou por declarar o rosto da RTP 1.

"Fica o exemplo da sua resiliência, do seu empreendedorismo, da sua integridade. Partiu aos 95 anos depois de uma festa linda com todos os seus descendentes e com os descendentes dos seus irmãos . Ele sabia que seria a última e que se estava a despedir, por isso quis juntar toda a gente. A vida deve ser isso mesmo… Celebração. Descansa em paz , PAI. Gratidão eterna", completou.

Às suas sentidas palavras, a jornalista juntou um conjunto de fotografias do pai.

