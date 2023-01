O músico norte-americano Dean Daughtry morreu aos 76 anos. A informação foi divulgada pela banda Atlanta Rhythm Section, que o mesmo ajudou a fundar.

"Estamos tristes hoje por informar-vos da morte do nosso membro original e de longa data, Dean 'OX' Daughtry", escreveram, citados pelo Metro News.

"Durante 49 anos, nunca faltou a um concerto, até que a sua saúde o obrigou a se reformar-se há alguns anos", contou ainda o grupo na mesma publicação.

O maior sucesso da banda Atlanta Rhythm Section é o tema 'So In To You', de 1977.

