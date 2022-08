Afonso Macedo morreu este sábado, dia 27 de agosto, aos 52 anos. Nas redes sociais, vários amigos do DJ já lamentaram a notícia com emocionadas publicações.

O artista, referência na área da música eletrónica em Portugal, sofreu um ataque cardíaco fulminante, avança o jornal Público.

A Rádio Universidade de Coimbra, com a qual Afonso Macedo trabalhava como radialista, também já reagiu. "Quem privou com ele reconhece o amigo fantástico que era, sempre pronto a partilhar toda a sabedoria que carregava com todos os que se cruzavam com ele na vida. A quantidade de pessoas que ele influenciou com o seu génio é infindável", pode ler-se.

Afonso Macedo trabalhou ainda como promotor de eventos.

Leia Também: Cantora Teresa Miguel, das Doce, está de luto