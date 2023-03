O mundo da música perdeu mais um artista. O cantor Bobby Caldwell, do tema 'What You Won't Do For Love', morreu no dia 14 de março em sua casa, em Nova Jersey. A notícia foi confirmada pela mulher, Mary Caldwell. Tinha 71 anos.

"O Bobby morreu aqui em casa", pode ler-se numa mensagem que Mary partilhou no Twitter esta quarta-feira, dia 15 de março. "Estava a segurá-lo com força nos meus braços quando ele nos deixou. Estarei para sempre com o coração partido. Obrigada a todos pelas muitas orações ao longo dos anos", acrescentou.

Não revelando a causa da morte, explicou que o artista esteve doente durante estes últimos seis anos e meio.

