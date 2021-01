Jéssica Antunes, antiga participante do programa 'Big Brother - Duplo Impacto', está de luto. Morreu o avó da bailarina, tal como a própria revelou nas suas redes sociais.

"Sentiste que não voltavas mais e não voltaste. Dei-te a mão pela última vez sem me despedir de ti porque não queria acreditar que era a última vez que te estava a ver. Agora não te vejo mais, não te toco mais e não me despeço mais", começa por escrever a namorada de Rui Pedro ao partilhar uma fotografia onde ela e a irmã posam ao lado do avó.

"Tinhas um feitio terrível, mas ao pé das tuas netinhas o teu coração amolecia e desmanchava-se. Eras uma força da natureza e, ainda que com 88 anos, eras a pessoa mais independente e inteligente que eu tinha conhecido. A nossa família perdeu o rei, o nosso leão. Vou ter saudades tuas avô. Manda um beijo à avó e toma conta dela. Amo-vos para sempre! Até um dia", termina.

Dentro da casa mais vigiada do país, Rui Pedro já recebeu a notícia e aparentemente não manifestou vontade de abandonar o jogo devido a este acontecimento. Importa referir que o empresário do norte tinha dito na gala de domingo que iria sair do 'Big Brother' quando percebeu que Jéssica não seria uma das participantes escolhidas para este Duplo Impacto.

