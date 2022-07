Taurean Blacque morreu esta quinta-feira, dia 21 de julho, em Atlanta, Estados Unidos da América.

O ator, que tinha 82 anos, estava doente, segundo informação divulgada pelo Deadline.

Taurean ficou conhecido pela participação em 'Hill Street Blues' ('A Balada de Hill Street'), que lhe valeu uma nomeação para o Emmy de Melhor Ator Secundário em 1982.

Fez ainda parte do elenco de 'Generations' ('Gerações'), a primeira série a incluir uma família negra no núcleo duro do elenco.

