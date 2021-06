Morreu o ator Robert Hogan, que fez parte de vários projetos televisivos de sucesso, como 'The Wire' e 'Lei & Ordem'.

O artista tinha 87 anos e morreu devido a complicações provocadas por uma pneumonia, em sua casa, no Maine, no dia 27 de maio. Uma notícia que foi confirmada pela família ao The New York Times, esta terça-feira.

Robert também tinha sido diagnosticado com Alzheimer em 2013.

A sua carreira começou no início dos anos 60 e durou seis décadas. O ator deu vida a vários papéis, fazendo parte do currículo projetos como 'Hogan's Heroes', 'The Twilight Zone', '77 Sunset Strip', 'I Dream of Jeannie', 'Mork & Mindy', 'Knight Rider', 'One Life to Live' e muitos mais.

