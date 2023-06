Morreu o ator e comediante Mike Batayeh, conhecido pelos fãs de 'Breaking Bad' onde interpretou Dennis Markowski, gerente da lavandaria da personagem Gustavo Fring (papel de Giancarlo Esposito).

De acordo com o TMZ, que falou com a família de Mike, o ator morreu no dia 1 de junho durante o sono em sua casa no estado do Michigan, nos EUA, vítima de um ataque cardíaco.

A irmã, Diane, destacou que foi uma morte repentina, pois o ator não tinha histórico de problemas cardíacos.

"Ele vai fazer muita falta a todos os que o amavam, assim como a sua grande capacidade de fazer rir e trazer alegria a tantos", disse a família ao reagir à partida do artista.

Além do seu papel como Dennis Markowski, o artista era um comediante de sucesso e viajava pelo mundo. Surgiu também em 'CSI: Miami', 'The Bernie Mac Show' e 'Boy Meets World'.

Mike Batayeh deixa cinco irmãs, vários sobrinhos e sobrinhas e toda a família ficou devastada.

