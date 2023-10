Morreu o ator Mark Goddard, mais conhecido por ter entrado em 'Lost in Space' e 'General Hospital. Tinha 87 anos.

Através de um comunicado que publicou no Facebook, a mulher do ator, Evelyn Pezzulich, confirmou que Mark morreu esta terça-feira em Hingham, Massachusetts.

"Lamento informar que o meu maravilhoso marido morreu no dia 10 de outubro", disse.

"Vários dias depois de comemorar o seu 87.º aniversário (no dia 24 de julho), ele foi hospitalizado com pneumonia", contou, acrescentando que, mais tarde, foi diagnosticado com fibrose pulmonar, já numa fase muito avançada desta doença "para a qual não há cura". "Ele recebeu excelentes cuidados e morreu em paz e com dignidade", destacou ainda a companheira de Mark Goddard.

"Eu e os seus filhos tivemos a oportunidade de expressar o nosso amor e de nos despedir. Merecia passar 33 anos com um homem tão amoroso, gentil e bonito que me fez rir tantas vezes", escreveu.

