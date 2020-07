Morreu o ator Louis Mahoney. Uma notícia que foi confirmada pelos agentes do artista, esta terça-feira, 30 de junho. Tinha 81 anos.

"É com muita tristeza que anunciamos a morte do nosso maravilhoso cliente, Louis Mahoney. O Louis abriu o caminho para muitos atores que o seguiram: ativista durante toda a vida e defensor do anti-racismo. O seu carinho e bom humor vão fazer muita falta", lê-se numa nota deixada no Twitter.

Louis Mahoney integrou o elenco de vários filmes, entre eles 'Cry Freedom', e séries, como em 'Doctor Who'. No início da carreira, foi um dos primeiros atores negros da Royal Shakespeare Company, na década de 60.

O artista nasceu em Gâmbia, África Ocidental, e mudou-se para o Reino Unido em 1957 para estudar medicina. No entanto, acabou por mudar o seu caminho e, nos anos 60, decidiu seguir carreira no mundo da representação.

