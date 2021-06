Morreu o ator e cantor John Gabriel, famoso por interpretar Dr. Seneca Beaulac em 'Ryan's Hope', da ABC.

Uma notícia que foi confirmada pela filha, a atriz de 'Lost', Andrea Gabriel. A causa da morte não foi revelada até ao momento.

"É com o coração indescritivelmente pesado que partilhou a notícia do falecimento do meu pai", disse no Instagram. "John Gabriel foi o meu herói, o meu modelo e campeão mas, acima de tudo, o meu pai... Vou amar-te para sempre", completou.

Como recorda o New York Post, John Gabriel nasceu no dia 25 de maio de 1931 em Niagara Falls, e contou com uma carreira de seis décadas.

