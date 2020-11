John Fraser, famoso por ter feito parte do elenco de 'Doctor Who', morreu aos 89 anos. O ator escocês lutava contra o cancro há um ano e decidiu não fazer quimioterapia.

Foi Rodney Pienaar, de 68 anos, parceiro de John Fraser, quem confirmou a notícia.

O artista começou a sua carreira em 1947, seguindo-se um percurso de grande sucesso. John fez parte de mais de 20 filmes, mas decidiu afastar-se do mundo do espetáculo, segundo o The Mirror, por temer críticas relacionadas com a sua orientação sexual.

Os últimos anos da sua vida foram passados na Toscana, em Itália.

Leia Também: Ator Bert Belasco encontrado morto. Tinha 38 anos