"Ele estava cansado há algum tempo. Morreu tranquilamente", terá dito o seu representante.

Belmondo morreu na sua casa, em Paris, adianta o jornal Le Dauphiné.

Da longa carreira de Jean-Paul Belmondo, a quem chamavam 'Bébel', fazem parte quase 85 filmes. Foi um dos atores mais populares dos anos 60 e e é considerado um dos homens que marcou o cinema europeu no último século. Na imprensa francesa é descrito como um ator completo, que soube combinar todos os estilos, da comédia à ação, com grande mestria.

Destacando-se no cinema francês do pós-guerra, Belmondo foi do movimento cinematográfico francês "nouvelle vague" ao cinema popular, brilhando em filmes como 'Breathless', de Jean-Luc Godard, 'Medo Sobre a Cidade, 'O Ladrão de Paris', 'O Marginal', entre muitos outros.

Em 2001 o icónico ator sofreu um AVC que lhe valeu uma longa mas satisfatória recuperação. Em setembro de 2019, aos 86 anos, o recuperava de uma "queda feia".