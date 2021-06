Stuart Damon, mais conhecido pelo seu papel como Dr. Alan Quartermaine na novela 'General Hospital', morreu. Tinha 84 anos.

Foi o filho, Christopher, quem deu a notícia à ABC7 dizendo que o "lugar preferido do pai" era a novela. "Ele adorava interpretar o Alan e era muito grato pelo papel e pelo trabalho. Era a sua paixão", afirmou.

Note-se que Damon sofria de insuficiência renal já alguns anos.

Para além de 'General Hospital', o ator integrou outros projetos, nomeadamente, 'Thriller', 'The New Avengers', 'Space: 1999' e 'The Adventures of Black Beauty'.

