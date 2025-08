Mauricio Silveira, ator brasileiro, morreu este sábado, 2 de agosto, aos 48 anos, conforme divulgado pela família num comunicado partilhado na manhã de hoje, domingo, nas redes sociais.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Mauricio da Silveira Ferreira", refere a família, notando que o velório acontecerá a 6 de agosto.

No comunicado é ainda destacada uma frase de Mauricio Silveira: "Às vezes, um simples sorriso ilumina tudo. Existem almas que brilham".

Foram vários os admiradores que lamentaram a partida do ator que integrou o elenco de novelas como 'Insensato Coração', 'Faça Sua História' e 'Cobras & Lagartos'.

As circunstâncias da morte

Segundo a imprensa brasileira, Mauricio encontrava-se em coma induzido, após ter sido submetido a uma cirurgia para a retirada um tumor que tinha no intestino. O artista estava entubado e respirava com o auxílio de aparelhos.

Na sua página de Instagram revelou-se que o seu estado de saúde era grave, uma vez que este luta contra uma "infeção na região abdominal".

Brasil volta a ficar de luto após partida de Preta Gil

A representação no Brasil fica uma vez mais de luto pouco tempo depois da morte de Preta Gil. A cantora e compositora enfrentava um cancro no intestino desde 2023 e estava nos Estados Unidos a fazer um tratamento experimental contra a doença, conta o G1.

Após o tratamento inicial no Brasil com quimioterapia e radioterapia, e uma cirurgia para remoção de tumores em agosto de 2024, o cancro terá regressado alastrando a outras partes do corpo.