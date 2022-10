Morreu Ron Masak, ator que fez parte da icónica série 'Crime, Disse Ela'. Tinha 86 anos.

A notícia da morte foi confirmada pela filha através de uma partilha na rede social Facebook. Ron Masak partiu de causas naturais e rodeado da família mais próxima.

Nos Estados Unidos da América ficou conhecido pelo público como 'o rei dos anúncio', por ter protagonizado diversas publicidades. Da sua longa carreira fazem parte produções como 'The Twilight Zone', 'Webster, The Rockford Files', 'The Flying Nun', 'Bewitched' e 'Quincy ME'.

A notícia da morte de Ron Masak surge 10 dias depois da partida de uma outra atriz do elenco de 'Crime, Disse Ela' - a britânica Angela Lansbury.

