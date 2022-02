Mark Lanegan morreu esta terça-feira, aos 57 anos, na Irlanda. O cantor e compositor era conhecido por ser o vocalista principal do Screaming Trees e fazer parte do Queens of the Stone Age.

A notícia foi dada na rede social Twitter através de uma publicação onde pode ler-se: "O nosso querido amigo Mark Lanegan faleceu esta manhã na sua casa em Killarney, na Irlanda". Contudo, o motivo da morte ainda não foi divulgado.

"Um amado cantor, compositor, autor e músico, tinha 57 anos e deixa a sua esposa Shelley. Sem mais nenhuma informação disponível neste momento. A família pede a todos que respeitem a sua privacidade".

Segundo o Irish Times, Lanegan, que nasceu em Ellensburg, Washington, nos Estados Unidos da América, foi considerado um cantor de distinção na sua geração. Após o fim da sua primeira banda Screaming Trees, participou em álbuns dos Queens of the Stone Age, Soulsavers, UNKLE e Manic Street Preachers.

Lanegan - que apresentou o seu amigo Kurt Cobain a Where Did You Sleep Last Night? [Onde é que dormiste na noite passada?] quando trabalharam juntos em 1990’s The Winding Sheet - lançou ao longo de 30 anos vários álbuns que englobam vários estilos de música desde blues a eletrónica.

