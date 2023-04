Morreu Len Goodman, membro do júri do 'Strictly Come Dancing', vítima de cancro dos ossos. Tinha 78 anos e vivia atualmente numa unidade de cuidados paliativos em Tunbridge Wells, Inglaterra.

De acordo com o Daily Mail, o dançarino morreu na noite de sábado, dia 22 de abril, seis meses depois de se afastar dos holofotes.

Len Goodman morreu dias antes de celebrar mais um aniversário, pois completaria 79 anos esta terça-feira, dia 25 de abril.

"Posso confirmar que ele morreu pacificamente no fim de semana e estava rodeado pela família", partilhou um porta-voz de Len. "Era um marido, pai e avô muito amado, cuja falta será sentida pela família amigos e todos os que o conheceram", acrescentou.

Len Goodman era um dançarino profissional e professor que ficou muito conhecido depois de ter entrado para o 'Strictly Come Dancing' aos 60 anos. Era um membro do júri desde 2004 e muito popular entre os fãs. Em 2016, foi substituído por Shirley Ballas como júri principal do programa da BBC.

Também participou na versão americana do 'Dancing With the Stars' de 2005 a novembro 2022, e foi neste formato onde foi visto pela última vez em televisão, tendo na altura anunciado o seu afastamento.