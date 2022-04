Morreu Kathy Lamkin, conhecida por ter dado vida a The Tea Lady no regresso de 'Texas Chainsaw Massacre'. Tinha 74 anos.

A celebridade internacional terá perdido a vida de forma repentina a 4 de abril.

"A Kathy fará falta à família e amigos e deixa um legado em tudo o que fez durante a sua vida na terra", lamentou a família em declarações ao Deadline.

Dona de uma carreira com mais de 24 anos dedicados à representação, Kathy fez parte de 46 filmes. Entre os seus grandes sucessos estão 'The Heartbreak Kid', 'Kiss Kiss Bang Bang', 'The Astronaut Farmer' e 'In the Valley of Elah'.

