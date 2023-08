Josh Seiter, antigo concorrente do reality show 'The Bachelorette', morreu. Tinha 36 anos.

O falecimento foi confirmado pela família de Seiter esta segunda-feira, 28 de agosto, através de um comunicado no Instagram.

"É com uma enorme tristeza que partilhamos a trágica notícia da morte inesperada do Joshua. Como toda a gente que o conhecia pode atestar, o Joshua era uma luz incrível num mundo cada cada vez mais sombrio", lê-se no comunicado.

"A sua voz destemida e espírito indomável ajudou centenas de pessoas a sentirem-se menos sozinhas em momentos difíceis. Embora não haja tamanho para a dor que sentimos pela morte do Joshua, encontramos conforto em saber que ele finalmente está em paz", completa.

O anúncio surge quatro dias depois do modelo - que apareceu na 11.ª temporada do programa, em 2015 - falar sobre a saúde mental nas respetivas redes sociais.

"Sobreviver à depressão e ansiedade um dia de cada vez com um sorriso", escreveu na sua última publicação.

As causas da morte não foram divulgadas.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535