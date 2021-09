John Challis, estrela de 'Only Foold And Horses', morreu aos 79 anos de idade depois de uma longa batalha contra o cancro, noticia a imprensa internacional.

O ator, que ficou conhecido por dar vida à personagem de Boycie, faleceu "em paz enquanto dormia", revelou a sua família este domingo, 19 de setembro.

A notícia surge pouco tempo depois de John cancelar a sua digressão por questões de saúde.

"É com um coração pesado que vos trazemos notícias tão tristes. O nosso e vosso querido amigo, John Challis, morreu em paz enquanto dormia, após uma longa batalha contra o cancro.

Será sempre amado por ter sido o 'Boycie' e deixa um enorme legado de trabalho que continuará a trazer gosto e sorrisos durante muitos anos.

Por favor, respeitem a privacidade da família e dos amigos do John neste momento difícil, e fiquem com a certeza de que no futuro haverá uma ocasião para celebrar a vida do John - onde toda a gente será muito bem-vinda".

Recorde-se que Challis deu vida a Terrance Aubrey Boyce em 'Only Fools And Horses' de 1981 a 2003.

