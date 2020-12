Jeremy Bulloch morreu aos 75 anos de idade. O ator ficou conhecido por ter sido o primeiro a dar vida a Boba Fett nos filmes de 'Star Wars'.

A sua primeira aparição foi no ano de 1980 em 'The Empire Strikes Back' e mais tarde, em 1983, no filme 'Return of the Jedi', mas para interpretar um papel diferente.

As notícias do falecimento do artista foram confirmadas no website de fãs da saga cinematográfica Fantha Tracks.

Ainda não foi revelada a causa da morte.

